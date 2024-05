Maltempo - allerta rossa in Veneto Scuole chius - si attende la piena del Bacchiglione

(Di martedì 21 maggio 2024) A Milano, al momento, i livelli del Lambro e del Seveso sono alti ma non preoccupanti. Forti temporali in Emilia Romagna, in particolare nel Modenese, emeteo in Sardegna

Venezia, 21 maggio 2024 – Continua a piovere in molte province del Veneto , dove l’attenzione della protezione civile resta alta . La zona con i livelli più alti di precipitazione è quella delle Prealpi vicentine, con punte record di 78 millimetri di pioggia a Molini, frazione di Laghi. Visto il Maltempo in quota, nelle prossime ore sono attesi ingrossamenti di fiumi e corsi d’acqua nelle aree di pianura e pedemontana del Veneto centro-occidentale. ilrestodelcarlino

Un maggio che sempre novembre, nonostante tra meno di un mese inizierà l’estate astronomica. Il Solstizio quest’anno cadrà infatti il 20 giugno alle ore 22.50, ma il tempo al Centro-nord è assolutamente autunnale. Gli esperti di meteo.it confermano infatti la massima allerta ancora una volta per piogge e temporali, ma soprattutto per il rischio idraulico ed idrogeologico in quanto i terreni sono saturi e i fiumi di nuovo in piena. thesocialpost

Maltempo: per l'allerta rossa scuole chiuse a Bollate, Baranzate e Novate Milanese - E così oggi tutti gli asili nido e centri per l'infanzia comunali, le scuole dell'infanzia statali e comunali, le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali e il Centro diurno ... ilgiorno

Meteo, ancora temporali e allagamenti su quasi tutta l'Italia. Le regioni più colpite (e quanto durerà) - Ancora maltempo sull'Italia. Dopo i temporali e gli allagamenti delle ultime ore, nuove correnti fredde in discesa verso il Portogallo manterranno in vita una vasta saccatura che si ... leggo

Avviso Meteo per severo Maltempo: fenomeni estremi anche Mercoledì 22 Maggio, la Mappa - Avviso meteo: proprio in queste ore è in atto una forte ondata di maltempo su parte dell'Italia e in particolare al Centro-Nord. Vista la tanta energia potenziale in gioco non escludiamo la ... ilmeteo