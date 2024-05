Maltempo - allerta rossa in Lombardia e Veneto Scuole chiuse a Modena e Bologna

(Adnkronos) – Il Maltempo non molla la presa sul Nord Italia : oggi martedì 21 maggio è allerta rossa in Lombardia e Veneto con i fiumi osservati speciali. Previsti forti temporali e nubifragi. "Queste piogge previste avrebbero potuto non essere così problematiche, se nei giorni scorsi non avessimo avuto già così tanta acqua che ha intriso […] periodicodaily

(Adnkronos) – Il Maltempo non molla la presa sul Nord Italia: oggi martedì 21 maggio è allerta rossa in Lombardia e Veneto con i fiumi osservati speciali. Previsti forti temporali e nubifragi. "Queste piogge previste avrebbero potuto non essere così problematiche, se nei giorni scorsi non avessimo avuto già così tanta acqua che ha intriso […] L'articolo Maltempo Nord Italia oggi, allerta rossa in Lombardia e Veneto: la situazione proviene da Webmagazine24.

webmagazine24