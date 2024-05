Maltempo - allerta rossa in Lombardia e Veneto In migliaia senz' acqua nel Bolognese

(Di martedì 21 maggio 2024) Prosegue l'ondata disulle regioni del Nord Italia. Oggi, 21 maggio, èin, arancione in Emilia-Romagna e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Criticità previste anche nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. Scuole chiuse nel(dove insonoda ieri sera) e nel Modenese, smottamenti e una strada provinciale interrotta nel Veronese.

Prosegue l'ondata di Maltempo sulle regioni del Nord Italia. Oggi, 21 maggio, è allerta rossa in Lombardia e Veneto, arancione in Emilia-Romagna e gialla in Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Criticità previste anche nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. Scuole chiuse nel Bolognese e nel Modenese, smottamenti e una strada provinciale interrotta nel Veronese. tg24.sky

L’Abruzzo oggi non è in allerta (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ma a Pescara stamani il Maltempo non ha permesso l’atterraggio dell’aereo proveniente dalla Germania. Così il volo delle 6,05 da Düsseldorf è arrivato a Bari alle 8 circa. oggi allerta rossa per zone di Lombardia e Veneto e fra le altre regioni si segnalano notevoli precipitazioni in parte dell’Emilia-Romagna. noinotizie

