Maltempo | allerta rossa in Italia - la previsioni di oggi e le regioni monitorate

Il Maltempo si abbatte sul nord Italia: allerta rossa a Milano , Lombardia e Veneto , attenzione altissima soprattutto nelle due regioni, e anche in Emilia Romagna, dove a Vignola, Savignano e Valsamoggia è caduta "in tre ore la pioggia di due mesi".

Monza, 21 Maggio 2024 - Parco chiuso per l'allerta rossa ma scuole aperte oggi a Monza. Nonostante le piogge ininterrotte, per tutta la notte il livello idrometrico del Lambro si è mantenuto sotto il livello di guardia. E così dal Comune è arrivata la comunicazione ufficiale che oggi a Monza tutte le scuole di ogni ordine e grado sono aperte. Le strade risultano tutte percorribili tranne la traversa di via Boccaccio che porta fino al ponte delle Grazie vecchie, che è transennata per allagamento.

