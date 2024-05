Malore improvviso per Guido Crosetto - portato in ospedale con l' ambulanz - a febbraio ricoverato per pericardite

(Di martedì 21 maggio 2024)perdurante il Consiglio supremo di difesa. Il ministro è stato immediatamenteincon l'a, lasciando in anticipo l'incontro che era in corso al Quirinale. Lo rende noto il Ministero della Difesa. Non è la prima volta che il fedelissimo della

L’incredibile storia di Cattleya, la bimba nata in casa grazie alla nonna, guidata al telefono dai medici del 118 durante il parto - L’incredibile storia di Cattleya, la bimba nata in casa grazie alla nonna, guidata al telefono dai medici del 118 durante il parto - Una donna in gravidanza si trovava nella sua casa di Rivarolo, in provincia di Genova, insieme alla madre quando si sono improvvisamene rotte le ... ohga

Muore all’improvviso il banchiere Fabia Gallia: guidò Bnl, Cassa Depositi e Prestiti, Fineco e Fincantieri - Muore all’improvviso il banchiere Fabia Gallia: guidò Bnl, Cassa Depositi e Prestiti, Fineco e Fincantieri - Gallia era nato ad Alessandria, classe 1963, ma era torinese di adozione. Nel capoluogo piemontese aveva infatti compiuto gli studi, prima con il liceo all’Istituto Sociale e poi con la laurea in ... quotidianopiemontese