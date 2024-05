"Mail elettorale inviata ai dipendenti del Comune". Sotto accusa il candidato sindaco Pd - "mail elettorale inviata ai dipendenti del Comune". Sotto accusa il candidato sindaco Pd - I dipendenti del Comune di Modena avrebbero ricevuto una mail elettorale del candidato sindaco Pd Massimo Mezzetti, con la violazione delle regole del Garante della Privacy. Il diretto interessato neg ... ilgiornale

Comunali a Bari, campagna elettorale del preside sui social della scuola, la Uil: "Serve un'ispezione" - Comunali a Bari, campagna elettorale del preside sui social della scuola, la Uil: "Serve un'ispezione" - "La Uil scuola Puglia si augura che l’Ufficio scolastico regionale disponga immediatamente un’ispezione per far luce sull’uso dei social istituzionali per diffondere materiale elettorale relativo al ... baritoday

Elezioni Europee 2024: programma Partito Animalista – Italexit e proposte disabilità - Elezioni Europee 2024: programma Partito Animalista – Italexit e proposte disabilità - Cosa dice il programma del Partito Animalista Italiano in occasione delle Elezioni Europee 2024 e ci sono proposte per le persone disabili abilitychannel.tv