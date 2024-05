Mafia | Mantovano - ‘sconcerto per accuse a gen Mor - anche magistratura dovrebbe essergli grata’

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Ho ricevuto a Palazzo Chigi il generale Mario Mori, che conosco da oltre 25 anni, e del quale ho sempre apprezzato la lucidità di analisi e la capacità operativa, nei vari ruoli che ha ricoperto, in particolare alla guida dei Ros dei Carabinieri e del Sisde. Gli ho manifestato per un verso vicinanza di fronte alle contestazioni che gli vengono rivolte, delle quali mi ha messo a parte; per altro verso sconcerto, nonostante che decenni di giudizi abbiano già dimostrato l’assoluta infondatezza di certe”. Così Alfredo, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. “Gli eccezionali risultati che la dedizione e l’impegno del generale Mori hanno permesso di conseguire esigerebbero solo gratitudine da parte delle istituzioni nei suoi confronti. Tutte le ...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Ho ricevuto a Palazzo Chigi il generale Mario Mori , che conosco da oltre 25 anni, e del quale ho sempre apprezzato la lucidità di analisi e la capacità operativa, nei vari ruoli che ha ricoperto, in particolare alla guida dei Ros dei Carabinieri e del Sisde. Gli ho manifestato per un verso vicinanza di fronte alle contestazioni che gli vengono rivolte, delle quali mi ha messo a parte; per altro verso sconcerto, nonostante che decenni di giudizi abbiano già dimostrato l'assoluta infondatezza di certe accuse ". liberoquotidiano

Mafia: Mantovano, 'sconcerto per accuse a gen. Mori, anche magistratura dovrebbe essergli grata' - mafia: mantovano, 'sconcerto per accuse a gen. Mori, anche magistratura dovrebbe essergli grata' - Così Alfredo mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. "Gli eccezionali risultati che la dedizione e l'impegno del generale Mori ... lanuovasardegna

Inaugurato dal sottosegretario Alfredo Mantovano il "Giardino dei Giusti" - Inaugurato dal sottosegretario Alfredo mantovano il "Giardino dei Giusti" - Uno spazio dedicato alla memoria delle donne e degli uomini vittime innocenti delle mafie e di coloro i quali, in ogni parte del mondo, hanno aiutato le vittime dei genocidi, delle persecuzioni e dei ... barlettaviva

Droga: Mantovano, 'prima verifica su piano anti-Fentanyl, no livelli Usa ma fenomeno c'è' - Droga: mantovano, 'prima verifica su piano anti-Fentanyl, no livelli Usa ma fenomeno c'è' - Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo fatto una prima verifica del lavoro svolto fino a oggi, come facciamo per i principali dossier", perché non si tratti di uno "spot iniziale" vanno fatte "verif ... lanuovasardegna