Maestra travolta da un furgone - il dramma davanti scuola | Morta nell’adempimento del suo dovere

La maestra è stata travolta da un anziano alla guida di un furgone davanti alla scuola dove insegnava a Campobello di Mazara , in provincia di Trapani notizie.virgilio

Una tragica fatalità si è consumata questa mattina davanti all'Istituto per geometri V. Accardi di Campobello di Mazara , in provincia di Trapani. L'articolo Tragedia a Campobello di Mazara : maestra muore investita davanti alla scuola sembra essere il primo su Orizzonte scuola Notizie. orizzontescuola

Pistoia, 24 aprile 2024 – Cappello calato sul viso e occhiali scuri, è uscita dal Tribunale di Pistoia ieri mattina intorno alle 12,30. davanti al giudice per le indagini preliminari, Luca Gaspari, la maestra arrestata una settimana fa con l’accusa di Maltrattamenti (articolo 572 del codice penale) sui bambini della scuola materna in cui insegnava, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

lanazione