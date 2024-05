Macellaio accoltella collega dopo una lite a Roma | 41enne trasportato in ospedale

(Di martedì 21 maggio 2024)tra macellai a. Uno di loro tira fuori un coltello eun. Colpito al braccio, a una gamba e al torace, l’uomo, 41 anni, è stato trasferito inin fin di vita. Il fatto è avvenuto al centro carni di viale Palmiro Togliatti a, al Prenestino, dove entrambi lavorano.Leggi anche: Investito e ucciso il padre di Francesco Bianconi, leader dei Baustelle Fra i due colleghi è scoppiata una. E uno dei due, undi 36 anni, hato l’altro, un quarantunenne. Lo ha colpito al torace, al braccio e a una gamba. La vittima, di origine etiope, è in fin di vita. Il, invece, è stato arrestato per tentato omicidio. L’mento in ...

Una lite tra macellai è sfociata in un accoltella mento. È accaduto intorno alle sei del mattino a Roma in un’azienda che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un italiano di 36 anni ha colpito con un coltello un collega al torace, gamba e braccio. Il ferito, un 41enne di origini etiopi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I dov’è stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita . ilfattoquotidiano

(Adnkronos) – Ha colpito il collega macellaio al torace, al braccio e alla gamba con un grosso coltello al culmine di una lite nel negozio, dove entrambi lavorano in viale Palmiro Togliatti a Roma . La vittima di nazionalità etiope, 41 anni, è stata portata in codice rosso all'Umberto I, dove è ricoverato in pericolo di […] periodicodaily

(Adnkronos) – Ha colpito il collega macellaio al torace, al braccio e alla gamba con un grosso coltello al culmine di una lite nel negozio, dove entrambi lavorano in viale Palmiro Togliatti a Roma . La vittima di nazionalità etiope, 41 anni, è stata portata in codice rosso all'Umberto I, dove è ricoverato in pericolo di […] L'articolo Roma , macellaio accoltellato da collega durante lite : gravissimo proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Tentato omicidio a Roma: macellaio accoltella il collega, è gravissimo - Tentato omicidio a Roma: macellaio accoltella il collega, è gravissimo - Tentato omicidio stamattina a Roma. Follia in un negozio di carni sulla Palmiro Togliatti: un dipendente è stato accoltellato da un collega ed è finito in gravissime condizioni in Ospedale. Arrestato ... ilcorrieredellacitta

Roma, macellaio accoltellato dopo lite con un collega in azienda: è in pericolo di vita. Arrestato 36enne - Roma, macellaio accoltellato dopo lite con un collega in azienda: è in pericolo di vita. Arrestato 36enne - Una lite fra due dipendenti è sfociata in un accoltellamento stamattina intorno alle 6 in un'azienda che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti a Roma. A quanto ... ilmattino

Lite in un negozio, accoltellato un uomo. Trasportato in codice rosso in ospedale - Lite in un negozio, accoltellato un uomo. Trasportato in codice rosso in ospedale - La vittima è di nazionalità etiope. L'aggressore è un italiano di 36 anni, ora arrestato per tentato omicidio Prima litiga violentemente con un collega, poi lo accoltella… Leggi ... informazione