Ma tu guarda - Carola Rackete e Roberto Salis sono amici

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag –. Ovviamente, stiamo giocando un po’. Di sicuro il convegno organizzato da Alleanza Verdi e Sinistra dell’altro ieri è simbolicamente molto incline a ricordarci cosa sia la sinistra e come, alla fine, tutto torni come un perenne gioco dell’oca dall’esito scontatissimo., il sodalizio e la solita richiesta di liberazione di Ilaria Nella fiera delle previsioni scontate c’è anche il fatto chechieda la liberazione di Ilaria. Il che – è incredibile ma davvero così – si lega al fatto che chieda anche di fare entrare orde di immigrati clandestini attraverso le coste italiane, cosa che faceva “sul campo mediterraneo” ...

(LaPresse) “Penso che non ci siano assolutamente prove sufficienti contro Ilaria e che dovrebbe essere immediatamente rilasciata e affrontare un giusto processo”. Lo ha detto Carola Rackete , a margine dell'incontro 'Per l'Europa libera, giusta e sostenibile' a Milano con Nicola Fratoianni, deputato di Avs e segretario di Sinistra Italiana, e Roberto Salis , in vista delle prossime elezioni europee. iltempo

Campi Flegrei, evacuate 39 famiglie per il terremoto. Oggi scuole chiuse - Campi Flegrei, evacuate 39 famiglie per il terremoto. Oggi scuole chiuse - 33 notiziari quotidiani d’informazione: 13 notiziari tematici nazionali e 20 notiziari regionali, oltre 2.000 lanci multimediali al giorno, 6 newsletter, 7 Tg e Gr tematici ... dire

Sicilia, arrivati aiuti ad allevatori colpiti da crisi idrica - Sicilia, arrivati aiuti ad allevatori colpiti da crisi idrica - Roma, 20 mag. (askanews) - In merito alla drammatica crisi idrica in Sicilia con le aziende zootecniche letteralmente in ginocchio a causa della siccità, stamani all'alba è arrivato da Ferrara in Sici ... quotidiano

Il cubo di Rubik compie 50 anni - Il cubo di Rubik compie 50 anni - Budapest, 20 mag. (askanews) - Il cubo di Rubik compie 50 anni. Qualcuno all'inizio disse che quel rompicapo multicolore, inventato da Erno Rubik nel 1974, non avrebbe avuto una grande fortuna, invece ... quotidiano