L’ultimo Caravaggio ritrovato in mostra a Madrid | Stava per essere venduto all’asta a poche centinaia di euro – Il video

(Di martedì 21 maggio 2024) Una tavola di 111×68 che nel 2021 è stata messaperdi, poi i dubbi delle autorità spagnole e il certosino lavoro di critici di esperti hanno rivelato che quella che avevano tra le mani era un’opera di inestimabile valore. È questa la storia recente dell’Ecce Homo che dal 28 maggio verrà esposto al Museo del Prado difino al prossimo ottobre. Non un’opera dello studente José de Ribera, come si credeva inizialmente, ma del maestro Michelangelo Merisi, detto. La 60esima che gli viene attribuita e arrivata fino a noi. Nell’aprile di tre anni fa era stato lo stesso museo spagnolo a segnalare al ministero della Cultura che quella tavolaper Ansorena a circa 1.500meritava di ...

L'ultimo Caravaggio ritrovato in mostra a Madrid: "Stava per essere venduto all'asta a poche centinaia di euro" - Il - Una tavola di 111 68 che nel 2021 è stata messa all'asta per poche centinaia di euro, poi i dubbi delle autorità spagnole e il certosino lavoro di critici di esperti hanno rivelato che quella che avevano tra le mani era un'opera di inestimabile ...

Carolyn Bessette - Kennedy, all'asta uno degli abiti dell'icona degli anni '90 (ed è per la prima volta) - Poche persone si meritano un tale titolo e quando parliamo di ... per la prima volta, uno di questi verrà messo all'asta tra il 17 e ...