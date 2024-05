L’Ue divisa sulla richiesta d’arresto per Netanyahu L’Italia in linea con la posizione Usa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladispacca l’Unione europea. Che la politica israeliana reagisse rabbiosamente alladel procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) di emettere un mandato di arresto nei confronti del primo ministro di Israele, in quanto “ci sono ragionevoli elementi per credere che il premier israeliano Benjaminabbia compiuto crimini di guerra e contro l’umanità” era facilmente prevedibile. Le reazioni degli Stati membri dell’Unione europea sono la plastica rappresentazione dell’eterogeneità. Ognuno per conto suo. Per il Belgio “i crimini commessi a Gaza devono essere perseguiti al più alto livello, indipendentemente dai colpevoli”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri belga, Hadja Lahbib, in una dichiarazione su X, sottondo il ...