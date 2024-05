Luci veloci non identificate dal Molise | un triangolo volante?

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 21 maggio 2024) Isernia, 21 maggio 2024- Uno UAP dalla provincia di Isernia fa abbaiare alcuni cani. Ci sono correlazioni? Un agente di commercio di un paese della provincia di Isernia ci ha scritto per raccontarci di uno strano avvistamento avvenuto pochi giorni fa, relativo ad un oggettoche appariva triangolare. Ma sentiamo direttamente il suo racconto: “Dopo circa mezz’ora dall’inizio della mia solita passeggiata dopo cena, la mia attenzione viene richiamata da qualcosa che si muove al di sopra della mia testa, alzo lo sguardo e vedo, a qualche chilometro (almeno questa mi pare la distanza, non più di 2/3 chilometri), trerosse che procedono da sud verso nord, con moto sincrono ed equidistanti tra loro come a formare unequilatero. Dapprima ad unatà che, seppur sostenuta, mi permette comunque di ...