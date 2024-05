Luca di Montezemolo confermato presidente di Manifatture Sigaro Toscano Ecco il nuovo Cda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 21 maggio 2024) Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi, haalla presidenzadie Stefano Mariotti come Amministratore delegato e Direttore generale. Nel ruolo di consiglieri sono stati nominati: Piero Gnudi, Marco Nuzzo, Aurelio Regina, Matteo Tamburini e Francesco Valli. IlConsiglio d’amministrazione diresterà in carica per il prossimo triennio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.