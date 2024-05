Lotto e SuperEnalotto - estrazioni di Oggi martedì 21 maggio 2024 | numeri e combinazione vincente

Estrazioni Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto di martedì 21 maggio 2024 : i numeri vincenti , per i concorsi di Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto . Le Estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed i numeri estratti della terza estrazione settimanale. Dalle ore 20 gli aggiornamenti in tempo reale con i numeri vincenti estratti sulle ruote del Lotto , la sestina vincente del SuperEna Lotto , i simboli del Simbo Lotto e l’estrazione serale del 10e Lotto . italiasera

estrazioni Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto di oggi, martedì 21 maggio 2024 : la diretta parte alle ore 20:00 con i numeri vincenti e numeri ritardatari su Fanpage.it, poi vincite e quote di stasera. Il jackpot per la sestina vincente vale 24,1 milioni di euro.Continua a leggere fanpage

Dal SuperenaLotto al Lotto, passando per il 10eLotto: ecco tutte le estrazioni di martedì 21 maggio 2024. Di seguito i numeri estratti Dopo l’exploit di circa dieci giorni fa, che ha portato alla conquista dell’intero montepremi messo in palio, nelle ultime estrazioni non si sono registrate vincite significative. Ragion per cui, sebbene drasticamente inferiore rispetto alle cifre everestiane di inizio mese, il jackpot è salito a 24,1 milioni di euro.

ilveggente