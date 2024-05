Lotto - bastano tre numeri per esultare | 63mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 21 maggio 2024)treper: la Liguria di nuovo “baciata” dalla dea bendata. Si tratta della vincita più alta dello scorso fine settimana. La Dea Bendata, nel weekend, ha di nuovo fatto tappa in Liguria. E più precisamente nel capoluogo, Genova, protagonista a 360 gradi della storia che vi stiamo per raccontare. Sì, perché il fortunato giocatore che in questo fine settimana si è intascato benha deciso di riporre le proprie speranze nella sua città, puntando soli 14sulla ruota del più popoloso ed importante comune della regione.– IlVeggente.it (Ansa)Il gioco in questione è senza dubbio il, uno dei più amati (e giocati) dagli italiani. E sono bastati tre, al nostro, per ...