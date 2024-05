L' oro è in calo in avvio a 2 417,06 dollari l' oncia

Mattinata sui mercati caratterizzata da un doppio record nelle commodities. L’oro ha aggiornato il suo massimo storico, scambiato a 2.448 ,22 dollari l’oncia (31,1 grammi) con un aumento dell’1,4%. Pare che c’entri la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi, precipitato con l’elicottero che lo trasportava. L’incidente ha sollevato preoccupazioni per nuove tensioni in Medio Oriente, spingendo il bene rifugio. ilfattoquotidiano

Oro in calo in avvio di giornata dopo il record toccato ieri a 2.448,22 dollari l'oncia: il contratto spot passa di mano a 2.417,06 dollari l'oncia in ribasso dello 0,34%. Quello con consegna a giugno è a 2.418,70 dollari l'oncia (-0,81%).

Borse oggi in diretta | Europa attesa debole in apertura. A Milano occhi puntati su Generali dopo i risultati del primo trimestre - Il gruppo ha realizzato un utile netto normalizzato a 1,1 miliardi (-9%). Gli investitori guarderanno ai prezzi alla produzione in Germania e alle minute della Federal Reserve. In calo oro e petrolio