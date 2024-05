LIVE – Virtus Bologna-Tortona 6-5 | gara-5 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-5 deidellaA1di. Ultimo atto di una sfida che finora ha regalato grande spettacolo, con due formazioni che si sono dimostrate agguerrite e, soprattutto, vincenti davanti ai rispettivi tifosi. Dopo le due vittorie nelle prime due partite da parte delle Vu Nere, infatti, gli uomini di coach De Raffaele hanno risposto nelle due partite giocate al PalaEnergica Paolo Ferraris, prima accorciando in-3 e quindi pareggiando in-4, vinta dopo aver respinto anche un importante tentativo di rimonta di Belinelli e compagni. Ora, si torna in casa della squadra allenata da ...

La diretta scritta di Monopoli-Virtus Francavilla , match valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . Nella sfida di andata le due squadre pugliesi hanno terminato la contesa sul punteggio di 1-1. L’esito del doppio confronto, dunque, sarà deciso da questa partita, con i biancoverdi che hanno un leggero vantaggio visto il fatto campo e il miglior piazzamento in classifica. sportface

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Ultimo atto di una sfida che finora ha regalato grande spettacolo, con due formazioni che si sono dimostrate agguerrite e, soprattutto, vincenti davanti ai rispettivi tifosi. Dopo le due vittorie nelle prime due partite da parte delle Vu Nere, infatti, gli uomini di coach De Raffaele hanno risposto nelle due partite giocate al PalaEnergica Paolo Ferraris, prima accorciando in gara-3 e quindi pareggiando in gara-4, vinta dopo aver respinto anche un importante tentativo di rimonta di Belinelli e compagni. sportface

LBA - Virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: i 12 di Banchi e diretta 20:45 - LBA - virtus Bologna vs Derthona, Gara 5: i 12 di Banchi e diretta 20:45 - Alla Segafredo Arena si affrontano virtus Bologna e Bertram Derthona per la decisiva Gara 5 che vale il passaggio alle semifinali playoff di Serie A. Dopo aver vinto le prime ... pianetabasket

