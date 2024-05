LIVE – Schio-Venezia 74-72 | gara-3 finale playoff Serie A1 femminile 2023 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-3 delladellaA1di. Nelle prime due partite della, le lagunari hanno confermato alla grande il fattore campo, facendo un passo decisivo verso il ritorno al tricolore, lontano ora una sola partita. Dopo una-1 caratterizzata dal parziale di 11-21 nel primo quarto magistralmente ribaltato da Villa (autrice di 15 punti, come Kuier e Berkani, quest’ultima partita dalla panchina) e compagne nei restanti trenta minuti,-2 ha visto le scledensi in balia completa delle avversarie, che si sono aggiudicate tutti i parziali. Ora, quindi, la formazione vicentina deve necessariamente vincere in questa ed, eventualmente, la prossima partita al PalaRomare per tenere aperti i giochi per lo scudetto, mentreha tre match point da provare a sfruttare.