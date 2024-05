LIVE Schio-Venezia 19-15 - A1 basket femminile in DIRETTA | Famila Wuber avanti dopo 10 - ospiti meno precise al tiro

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-19 Guirantes col sottomano: +8, coach Andrea Mazzon chiama time-out per fermare l’emorragia. 25-19 Jasmine Keys letale dall’arco! +6. 22-19 Martina Fassina col reverse: altri punti rosicchiati dall’Umana, -3! 22-17 Matilde Villa prova a scuotere le compagne:batte un colpo! 22-15 Jasmine Keys dalla media distanza: lava a +7! 20-15 1/2 per Reisingerova a cronometro fermo:va a +5! Inizia la seconda frazione al PalaRomare! Finisce qui il primo quarto:10?19-15 sulla Reyer! 19-15 Palleggio, arresto edi Parks: +4 ...

Pallacanestro femminile, finale scudetto gara 3: Famila Schio-Umana Reyer Venezia: segui la diretta - Pallacanestro femminile, finale scudetto gara 3: famila Schio-Umana Reyer Venezia: segui la diretta - Il PalaRomare di Schio è tutto esaurito per la gara 3 di finale scudetto tra il famila e l'Umana Reyer Venezia. Le orogranata sono avanti 2-0 nella serie, a una vittoria dal conquistare il terzo ... rainews