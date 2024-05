LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | si parte alle 10 0 - attesa per Savita Russo ed Esposito

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.50 Tra gli uomini, invece, l’Italia si presenta con un solo atleta al via. Sarà il solo Antonioinfatti a difendere i colori azzurri nei -81 kg maschili. Il 29enne italiano ha iniziato la stagione al meglio, scalando la classifica di qualificazione olimpica per issarsi al 12mo posto. Il napoletano vuole spingersi il più in là possibile per ottenere punti chiave nella speranza di rientrare tra le teste di serie in vista di Parigi. 9.45 Presenza doppia per i colori azzurri nei -63 kg femminili: saranno infatti al via della prova odiernae Flavia Favorini. Entrambe le italiane sono in lotta per qualificarsi per Parigi: nel ranking olimpico,occupa la 41ma piazza e al momento ...

11.53 Secondo waza-ari per Stump, che elude un attacco dell'azzurro e passa al contrattacco che gli vale l'accesso agli ottavi . 11.52 Golden score tra Stump ed Esposito. Entrambi hanno uno shido sulle spalle. 11.51 Attacco favoloso di Stump, che accelera improvvisamente colpendo l'azzurro alla gamba sinistra e piazzando il waza-ari

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Mondiali 2024 di Judo in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La manifestazione iridata è arrivata al suo giro di boa. Dopo aver assistito a emozionanti lotte nei due giorni passati, quest'oggi il programma di gara presenta due competizioni, i -63 kg femminili e i -81 kg maschili.

