LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Savita Russo eliminata ai sedicesim - attesa per Antonio Esposito

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 Bastano trenta secondi all’austriaco Fasching per passare il turno. Adesso spazio all’incontro tra il bulgaro Gramatikov e il qatariota Rebahi, poi toccherà ad. 11.10 Ippon di Herkovic, ancora due match e poi sarà la volta di. 11.07 Inizia l’incontro sul tatami 1 tra il greco Demourtsidis e lo sloveno Herkovic. 11.05 Tre incontri prima di vedere in azione. Sul tatami 1 adesso sono impegnati l’americano Berliner e l’uzbeko Boltaboev. 11.02 Rimane solamente una carta ai colori azzurri nella giornata odierna: si tratta di, impegnato sul tatami 1 fra una ventina di minuti contro l’azero Tckaev. 11.00 Horikawa immobilizza ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 Ancora tre quarti d’ora circa prima di vedere in azione Antonio Esposito , opposto all’azero Tckaev. 10.38 L’incontro di Savita Russo sarà il quarto in ordine cronologico a disputarsi sul tatami tre dopo la fine dell’ultima sfida dei trentaduesimi. 10.35 Superano il primo turno nei -81 kg maschili anche il turco Albayrak, l’austriaco Borchashvili, il tagiko Makhmadbekov e il neerlandese De Wit. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 10.53 C’è in corso una riunione tra l’Associazione dei Ciclisti Professionisti, la giuria del Giro d’Italia ed alcuni direttori sportivi. L’obiettivo è quello di partire DIRETTA mente dopo l’Umbrail Pass, dunque ci sarebbe un trasferimento in auto per i corridori, saltando i primi 70 chilometri di gara. oasport

Giro LIVE, la 16^ tappa: si sale ancora sulle Alpi - Giro live, la 16^ tappa: si sale ancora sulle Alpi - CLICCA PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024! Inizia la terza e ultima settimana con un altro arrivo in ... informazione

LIVE Giro d’Italia 2024, la tappa Livigno – Santa Cristina Val Gardena in diretta: dietro a Pogacar in rosa, la bagarre per il podio - live Giro d’Italia 2024, la tappa Livigno – Santa Cristina Val Gardena in diretta: dietro a Pogacar in rosa, la bagarre per il podio - La tappa di oggi, la numero 16 che scatta da Livigno e arriva in Val Gardena apre la terza e ultima settimana del Giro d'Italia. Così come tutte le tappe della Corsa Rosa verrà trasmesse in TV, in ... fanpage

Catania – Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - Catania – Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Catania - Avellino di Martedì 21 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C ... calciomagazine