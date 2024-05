LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Savita Russo ai sedicesimi nei -63 kg femminil - attesa per Antonio Esposito

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Ancora tre quarti d’ora circa prima di vedere in azione, opposto all’azero Tckaev. 10.38 L’incontro disarà il quarto in ordine cronologico a disputarsi sul tatami tre dopo la fine dell’ultima sfida dei trentaduesimi. 10.35 Superano il primo turno nei -81 kg maschili anche il turco Albayrak, l’austriaco Borchashvili, il tagiko Makhmadbekov e il neerlandese De Wit. 10.31 In corso gli ultimi incontri relativi ai trentaduesimi nei -63 kgi, fra pochi minutisarà impegnata per il suo match didi finale. 10.28 Arriva purtroppo la terza sanzione per Favorini, eliminata l’azzurra ai trentaduesimi. 10.28 Ancora parità ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Mondiali 2024 di Judo in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La manifestazione iridata è arrivata al suo giro di boa. Dopo aver assistito a emozionanti lotte nei due giorni passati, quest'oggi il programma di gara presenta due competizioni, i -63 kg femminili e i -81 kg maschili.

9.50 Tra gli uomini, invece, l'Italia si presenta con un solo atleta al via. Sarà il solo Antonio Esposito infatti a difendere i colori azzurri nei -81 kg maschili. Il 29enne italiano ha iniziato la stagione al meglio, scalando la classifica di qualificazione olimpica per issarsi al 12mo posto. Il napoletano vuole spingersi il più in là possibile per ottenere punti chiave nella speranza di rientrare tra le teste di serie in vista di Parigi 2024.

10.00 Tutto pronto per l'inizio della terza giornata dei Mondiali 2024 di Judo . Savita Russo sarà la prima azzurra a scendere sul tatami: l'incontro della siciliana contro la belga Corrao è programmato come quarta sfida sul tatami 3. 9.57 Qui invece vediamo il tabellone dei -81 kg maschili. Pool A BEL CASSE Matthias IRL TRIGUB Maxim-ESP MENDIOLA IZQUIETA Jose Maria DOM DEL ORBE CORTORREAL Medickson-MAR MOUTII Achraf AIN ARBUZOV Timur-EGY MOHAMED Abdelrahman KAZ ZHUBANAZAR Abylaikhan-CZE KOPECKY Adam ARG MORALES Tomas-HUN UNGVARI Attila FRA DJALO Alpha Oumar-GER RESSEL Dominic USA BERLINER Kell-UZB BOLTABOEV- Sharofiddin Pool B BRA SCHIMIDT Guilherme GRE DEMOURTSIDIS Theodoros-SLO HERKOVIC Nace AUT FASCHING Bernd-BEN HOUINATO Valentin BUL GRAMATIKOV Georgi-QATRE BAHI Khalil AZE TCKAEV Zelim-ITA ESPOSITO Antonio KGZ MASABIROV Asad-PUR GANDIA Adrian GEO GOCHILAIDZE Dimitri-MDA LATISEV Mihail ROU SULCA Adrian-POR EGUTIDZE Anri Pool C GEO GRIGALASHVILI, Tato GER CAVELIUS Timo-ISR MUKI Sagi UKR SVIDRAK Mykhailo-TUR ALBAYRAK Vedat POL DRZYMAL Pawel AUT BORCHASHVILI Wachid TJK MAKHMADBEKOV Somon-FRA ZOUBKO Daniyl NED DE WIT Frank-FINI HANAMAKI Eetu MGL GERELTUYA Bolor-Ochir-HKG LEE Kwok Wing EGY ABDELGHANY Abdelrahman-BRA FALCAO Gabriel Pool D KOR LEE Joonhwan POR FERNANDO Joao-BEL DUYCK Jarne UAE TATALASHVILI Nugzari-SUI BONFERRONI Aurelien JPN OINO Yuhei-BRN GERBEKOV Askerbii CAN GAUTHIER DRAPEAU Francois-CHI PEREZ Jorge GRE MYLONELIS Athanasios-MDA STERPU Victor URU APRAHAMIAN Alain-GBR MOORHEAD Lachlan USA YONEZUKA Nicolas-AIN KARAPETYAN David 9.

