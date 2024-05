LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | iniziati i primi incontri dei 32mi nei -63 kg femminil - fra poco tocca a Savita Russo

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Tutto pronto per l’inizio della terza giornata deidisarà la prima azzurra a scendere sul tatami: l’incontro della siciliana contro la belga Corrao è programmato come quarta sfida sul tatami 3. 9.57 Qui invece vediamo il tabellone dei -81 kg maschili. Pool A BEL CASSE Matthias IRL TRIGUB Maxim-ESP MENDIOLA IZQUIETA Jose Maria DOM DEL ORBE CORTORREAL Medickson-MAR MOUTII Achraf AIN ARBUZOV Timur-EGY MOHAMED Abdelrahman KAZ ZHUBANAZAR Abylaikhan-CZE KOPECKY Adam ARG MORALES Tomas-HUN UNGVARI Attila FRA DJALO Alpha Oumar-GER RESSEL Dominic USA BERLINER Kell-UZB BOLTABOEV- Sharofiddin Pool B BRA SCHIMIDT Guilherme GRE DEMOURTSIDIS Theodoros-SLO HERKOVIC Nace AUT FASCHING Bernd-BEN HOUINATO ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gara dei Mondiali 2024 di Judo in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La manifestazione iridata è arrivata al suo giro di boa. Dopo aver assistito a emozionanti lotte nei due giorni passati, quest’oggi il programma di gara presenta due competizioni, i -63 kg femminili e i -81 kg maschili. oasport

