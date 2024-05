LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Antonio Esposito ai sedicesim - eliminata Savita Russo

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 WAZA-ARIOO! La strenua difesa di Tckaev non può nulla sull’attacco dell’azzurro che riesce a ribaltare l’azero. Il napoletano si qualifica per ii. 11.28 Trascorso anche il secondo minuto supplementare. 11.27 Non si schioda l’equilibrio, tutta la squadra azzurra prova a sostenereche per poco non va a segno. Arriva comunque la seconda sanzione per l’azero. 11.25 Non cambia la situazione quando è trascorso il primo minuto supplementare. 11.25 Arriva uno shido anche per Tckaev. 11.24 Si va al golden score.è andato vicino a sferrare l’attacco vincente, ma l’azero si è difeso bene. 11.23 Tckaev prova a immobilizzare l’azzurro, bravoa tenere duro e reagire all’attacco. 1? alla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 11.10 Pi oggi a battente e freddo a Livigno, non la situazione ideale per i corridori al momento. 11.07 Iniziate le operazioni al foglio firma, sicuramente ci sarà un ritardo per quanto riguarda la partenza . C’è la possibilità di un via spostato alle 12.00. 11.03 Ritiro anche per l’olandese Danny van Poppel (BORA – hansgrohe). oasport

Offerta Esclusiva DAZN e Juventus: abbonamento speciale per i Tifosi Bianconeri Stagione 2024/25 - Offerta Esclusiva DAZN e Juventus: abbonamento speciale per i Tifosi Bianconeri Stagione 2024/25 - Con il massimo campionato di calcio che volge quasi al termine, e la 15esima Coppa Italia appena portata a casa, la passione per il calcio dei tifosi bianconeri non si ferma e il club si proietta già ... digital-news

Giro LIVE, la 16^ tappa: si sale ancora sulle Alpi - Giro live, la 16^ tappa: si sale ancora sulle Alpi - CLICCA PER AGGIORNARE LA diretta live Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024! Inizia la terza e ultima settimana con un altro arrivo in ... informazione

LIVE Giro d’Italia 2024, la tappa Livigno – Santa Cristina Val Gardena in diretta: dietro a Pogacar in rosa, la bagarre per il podio - live Giro d’Italia 2024, la tappa Livigno – Santa Cristina Val Gardena in diretta: dietro a Pogacar in rosa, la bagarre per il podio - La tappa di oggi, la numero 16 che scatta da Livigno e arriva in Val Gardena apre la terza e ultima settimana del Giro d'Italia. Così come tutte le tappe della Corsa Rosa verrà trasmesse in TV, in ... fanpage