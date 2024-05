LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 14 0 - percorso stravolto O’Connor | Sono dei dinosauri

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBENFURIOSO: “DEI” La nostraal momento si ferma qui, appuntamento a più tardi:14.00 ricordiamo il via ufficiale da Spondigna per seguire ufficialmente questa rocambolesca sedicesima. 12.23 121 chilometri totali di gara connza da Spondigna. 12.20 Il nuovo profilo dellaprevede dunque tutto un tratto pianeggiante per iniziare e poi il gran finale con Passo di Pinei, salita lunga ma suddivisa in tre gradoni, con i primi sette chilometri tra il 7 e l’8%, un lungo tratto in falsopiano ed il finale che torna tra il 7 e l’8% tranne un trattino al 3,5%. ...

11.44 Le parole di Mauro Vegni: "Era quello che era previsto. Le condizioni sono diventate proibitive, quindi partiremo da qui e ci trasferiremo da Prati allo Stelvio per la nuova partenza. Da lì ci sarà la nuova partenza. La montagna è sempre così non sai mai come cambiano le condizioni.

La DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , che inizia la sua terza e ultima settimana con la Livigno – Santa Cristina Valgardena di 206 chilometri. Si tratta della frazione modificata per il rischio slavine sul Passo dello Stelvio, che ha ceduto il ruolo di Cima Coppi all’Umbrailpass. Quest’ultimo sarà affrontato a inizio giornata e porterà anche a un breve sconfinamento in Svizzera, per poi rientrare in Italia verso il tratto finale della tappa . sportface

La nostra DIRETTA al momento si ferma qui, appuntamento a più tardi: Alle 14.00 ricordiamo il via ufficiale da Spondigna per seguire ufficialmente questa rocambolesca sedicesima tappa. 12.23 121 chilometri totali di gara con partenza da Spondigna.

