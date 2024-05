LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | neutralizzati i primi settanta chilometri di gara?

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL10.53 C’è in corso una riunione tra l’Associazione dei Ciclisti Professionisti, la giuria deled alcuni direttori sportivi. L’obiettivo è quello di partiremente dopo l’Umbrail Pass, dunque ci sarebbe un trasferimento in auto per i corridori, saltando i70di. Manca però l’ufficialità. 10.50 Non ci sono ancora notizie ufficiali dalla partenza, nonostante a breve sarebbero dovute iniziare da Livigno le operazioni al foglio firma (ormai rimandate di qualche minuto). 10.00 Buongiorno amici di OA Sport. I ciclisti, attraverso l’Associazione dei Ciclisti Professionisti, hanno inviato a Mauro Vegni ...

L’ incognita maltempo si abbatte sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , quella che porterà i corridori da Livigno a Monte Pana in Val Gardena in Alto Adige di 206 chilometri. La frazione – già modificata a seguito dell’elevato rischio valanghe sul passo dello Stelvio, con il passaggio sul Giogo di Santa Maria/Umbrailpass a quota 2489 m – potrebbe essere nuovamente ritoccata dopo le nuove nevicate in quota. sportface

Le squadre impegnate nel 107° Giro d’Italia di ciclismo hanno chiesto all’unanimità al direttore della corsa, Mauro Vegni, di non scalare l’Umbrail Pass (Giogo di Santa Maria): le estreme condizioni meteo previste, con la probabilità di rovesci nevosi al 95% ed i 2°C di temperatura attesi, hanno spinto verso questa richiesta. Secondo quanto scrive Eurosport, l’Associazione dei Ciclisti Professionisti (CPA) ha inviato una lettera alla direzione di gara in cui tutte le squadre chiedono che il Pass o non venga scalato: posto nella prima parte della tappa, la salita, che si inerpica fino a 2498 metri, è la Cima Coppi di questa edizione del Giro . oasport

Il Giro d’Italia 2024 propone oggi la 16esima tappa, la Livigno-Santa Cristina Val Gardena di 206 km. Il 21 maggio prevede una nuova frazione ricca di salite , con un’ulteriore chance per Tadej Pogacar: la maglia rosa, dopo aver dominato sul traguardo di Livigno due giorni fa, oggi ha una nuova opportunità per blindare ulteriormente il primo posto. Il copione, dopo 33 km con tanta discesa, prevede la salita fino al Giogo di Santa Maria, Cima Coppi della corsa. ilfaroonline

Arriva il Giro, tensione in Vanoi per gli striscioni di protesta rimossi: 'Ne metteremo altri cinquanta' - CANAL SAN BOVO. Si inasprisce il "confronto" fra i comitati di protesta contro la diga della Val Cortella e la carovana del Giro d'Italia. La tappa della corsa rosa passerà domani per il Vanoi, e per questo nelle ultime ore sono stati rimossi alcuni striscioni di protesta con la scritta "No diga", e cancellate dall'asfalto ...