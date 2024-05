LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Passo di Pine - in 4 in fuga con Alaphilippe

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 16.04ILI! 35 km all’arrivo. 16.04 I primi 7,5 km hanno una pendenza media del 7,3%, gli ultimi 5,3 km saranno al 7%. In mezzo invece pendenze molto dolci, tra 2,2 e 4,7%. 16.03 Ili è una salita molto lunga è irregolare: 23,3 km al 4,7% e punta del 15%. 16.01 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 37 km di questamonca. 15.59 Meno di 40 chilometri al traguardo. Quattro chilometri ela salita deldeli. 15.57 Continua a piovere incessantemente. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia BEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 15.09 E per il gruppo va bene così: il quartetto di testa ha un minuto di vantaggio. 15.06 Si ricompone dunque la coppia Maestri-Alaphilippe, che a Fano ha caratterizzato la frazione con il successo del transalpino. 15.04 Gli altri due in fuga sono Andrea Piccolo (EF Education Easypost) e Mirco Maestri (Polti-Kometa). oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia BEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 15<24 Il quartetto di testa rimane sempre attorno al minuto e quarantacinque secondi di vantaggio. Indicativo come il gruppo non voglia concedere troppo. 15.21 Finito il lungo tratto in discesa. Siamo ora in un falsopiano che durerà fino ai -35 dal traguardo. oasport

VPN per quando viaggi: quanto è economica PrivateVPN - VPN per quando viaggi: quanto è economica PrivateVPN - Non ti sembra il momento di cercare una VPN per quando viaggi Ti consigliamo PrivateVPN, che è economica grazie all'offerta attuale. punto-informatico

Meteo Cronaca Diretta: Nubifragi in atto, Prossime Ore difficili, si temono Alluvioni; zone coinvolte - Meteo Cronaca diretta: Nubifragi in atto, Prossime Ore difficili, si temono Alluvioni; zone coinvolte - La ricerca di "-cronaca-diretta-video-livigno-so-il-giro-ditalia-porta-la-neve-in-paese-il-video-141035-draft-141040-draft" non ha prodotto alcun risultato. ilmeteo

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso rivoluzionato, si parte alle 14.25 dopo il trasferimento sui mezzi - LIVE giro d’Italia 2024, tappa di oggi in diretta: percorso rivoluzionato, si parte alle 14.25 dopo il trasferimento sui mezzi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL giro D'ITALIA BEN O'CONNOR FURIOSO: "SONO DEI DINOSAURI" 14.14 Dopo un lungo tira e ... oasport