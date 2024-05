LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | fuga a quattro con tre azzurri e Alaphilippe

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 15<24 Il quartetto di testa rimane sempre attorno al minuto e quarantacinque secondi di vantaggio. Indicativo come il gruppo non voglia concedere troppo. 15.21 Finito il lungo tratto in discesa. Siamo ora in un falsopiano che durerà fino ai -35 dal traguardo. 15.18 Passati intanto i -75 dal traguardo. Un’altra quarantina di chilometri e sarà salita. 15.15 1’40” per Mirco Maestri (Polti-Kometa), Andrea Piccolo (EF Education-Easypost), Davide Ballerini (Astana-Qazaqstan) e Julian(Soudal-Quick Step). 15.12 Sempre la Movistar, con Fernando Gaviria, a tirare in gruppo. Evidentemente la squadra spagnola non vuole che laprenda troppo ...

14.27 Gruppo praticamente pronto, con i corridori che sono vicini alla parte nza e si stanno riparando sotto un benzinaio. 14.26 Ci apprestiamo a vivere una tappa mutilata ma che si annuncia comunque spettacolare. parte nza in discesa e quindi velocità che sarà subito altissima, con la fuga che sarà ambitissima e faticherà parecchio ad uscire dal gruppo.

14.44 Nessuno al momento si riporta sull'azzurro della Israel-Premier Tech che anche lo scorso anno si fece notare con delle buone prestazioni tra la seconda e la terza settimana. 14.41 Per Frigo ora 15" di vantaggio. 14.39 Però non riescono a raggiungere Frigo .

15.09 E per il gruppo va bene così: il quartetto di testa ha un minuto di vantaggio. 15.06 Si ricompone dunque la coppia Maestri-Alaphilippe, che a Fano ha caratterizzato la frazione con il successo del transalpino. 15.04 Gli altri due in fuga sono Andrea Piccolo (EF Education Easypost) e Mirco Maestri (Polti-Kometa).

Meteo Cronaca Diretta (Video): Livigno (SO), il Giro d'Italia porta la neve in paese, il Video - La tappa del giro d'Italia in partenza dalla rinomata località sciistica di Livigno, ha subito un cambiamento di percorso a causa della condizioni avverse, con l'annullamento dei primi 85 km di ...

LIVE Giro d'Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: percorso rivoluzionato, si parte alle 14.25 dopo il trasferimento sui mezzi - 14.14 Dopo un lungo tira e ...