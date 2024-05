LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | dopo una mattinata caotica tra poco parte la tapp - si faranno gli ultimi 118 chilometri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia BEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 14.10 Proviamo a ricapitolare la situazione: già da ieri le previsioni non volgevano al sereno, c’è quindi stata una riunione per stabilire cosa fare. Ne sono scaturite tre soluzioni: la prima prevedeva di correre la tappa normalmente; la seconda, decisamente arzigogolata, di neutralizzare la corsa una volta arrivati in cima all’Umbrailpass per permettere ai corridori di cambiarsi e poi di ripartire.

La nostra DIRETTA al momento si ferma qui, appuntamento a più tardi: alle 14.00 ricordiamo il via ufficiale da Spondigna per seguire ufficialmente questa rocambolesca sedicesima tappa. 12.23 121 chilometri totali di gara con partenza da Spondigna.

