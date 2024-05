LIVE – Giro d’Italia 2024 - sedicesima tappa Livigno – Santa Cristina Valgardena in DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladelladel, che inizia la sua terza e ultima settimana con ladi 206 chilometri. Si tratta della frazione modificata per il rischio slavine sul Passo dello Stelvio, che ha ceduto il ruolo di Cima Coppi all’Umbrailpass. Quest’ultimo sarà affrontato a inizio giornata e porterà anche a un breve sconfinamento in Svizzera, per poi rientrare in Italia verso il tratto finale della. Qui il Passo Pinei e la salita conclusiva versopotrebbero essere teatro di una nuova battaglia tra i big della generale. Gli occhi sono tutti puntati sulla maglia rosa Tadej ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 11.10 Pi oggi a battente e freddo a Livigno, non la situazione ideale per i corridori al momento. 11.07 Iniziate le operazioni al foglio firma, sicuramente ci sarà un ritardo per quanto riguarda la partenza . C’è la possibilità di un via spostato alle 12.00. 11.03 Ritiro anche per l’olandese Danny van Poppel (BORA – hansgrohe). oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 11.29 Tutto ancora bloccato in zona di partenza. 11.27 In ogni caso l’Umbrail Pass è praticamente impraticabile, la strada sembra essere stata definitivamente chiusa anche dai carabinieri. 11.23 anche a Livigno sta praticamente nevicando. 11.20 Parla chiaramente e senza peli sulla lingua Tadej Pogacar : “Io sono pronto, ma l’organizzazione poteva essere pronta diversamente. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 11.44 Le parole di Mauro Vegni : “Era quello che era previsto . Le condizioni sono diventate proibitive, quindi partiremo da qui e ci trasferiremo da Prati allo Stelvio per la nuova partenza. Da lì ci sarà la nuova partenza. La montagna è sempre così non sai mai come cambiano le condizioni. oasport

F1 in streaming, come vedere il GP di Monaco online gratis - F1 in streaming, come vedere il GP di Monaco online gratis - Ecco come vedere il GP di Monaco e ogni Gran Premio di Formula 1 in diretta streaming online, anche gratis e ovunque nel mondo! tomshw

Poker Live: Sorrenti chiude con una picca al Belgian Poker Challenge. Fantini trionfa a ISOP Deep. Spettacolo al Main Event Triton - Poker live: Sorrenti chiude con una picca al Belgian Poker Challenge. Fantini trionfa a ISOP Deep. Spettacolo al Main Event Triton - Poker live 21 maggio 2024. Gli ultimi aggiornamenti da Belgian Poker Challenge, ISOP, Triton Poker Series e 888poker live Barcellona. pokeritaliaweb

Giro d’Italia 2024: streaming, orario e dove vedere la sedicesima tappa in diretta TV - giro d’Italia 2024: streaming, orario e dove vedere la sedicesima tappa in diretta TV - giro d’Italia 2024: ecco l’orario e dove vedere in diretta TV ed in streaming la sedicesima tappa della competizione ... generationsport