LIVE Catania-Avellino - le formazioni ufficiali

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOtto squadre a contendersi l’ultima promozione in Serie B. Stasera entrano in scena anche le “teste di serie”; Torres, Padova, Carrarese (migliore terza della regular season, ndr.) e. Dopo tre settimane di stop, la formazione di Michele Pazienza riaccende i motori dal “Massimino” contro il. Ledi(3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Celli; Bouah, Tello, Welbeck, Zammarini, Castellini; Di Carmine, Cianci. A disp.: Albertoni, Donato, Ndoj, Kontek, Curado, Rapisarda, Chiarella, Sturaro, Haveri, Costantino, Marsura, Chiricò. All.: Zeoli.(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Liotti; Sgarbi, ...

La diretta LIVE di Catania-Avellino , match valido per l’andata del secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C 2023 / 2024 . Al Massimino gli etnei, che hanno superato il primo turno nazionale e si trovano nella post season grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C, sfidano i campani che entrano in gioco in questa fase forti del secondo posto nel girone C. sportface

