Treviglio . Attimi di terrore nella notte tra sabato (2 marzo) e domenica (3 marzo) nella Bassa. Un ragazzino è stato circondato e rapinato in centro a Treviglio – in via Verga, mentre altri quattro minori sono stati brutalmente aggrediti (ad un 17enne è stato puntato un coltello alla gola vicino a piazza Setti). Ma non solo: anche una coppia rapinata, con la ragazza fisicamente aggredita, sempre nell’area del centro : tutto è successo a cavallo della mezzanotte dello scorso sabato sera. bergamonews

Un minorenne di 17 anni adesca una 15enne , poi la violenta minacciandola con un coltello e compie una rapina. La difesa in tribunale: “Ha appreso comportamenti violenti in casa e li usa per affermarsi socialmente. Quando fa uso di alcol e stupefacenti compie azioni di cui si dimentica”.Leggi anche: Dayana è stata ritrovata, la 12enne era scomparsa lunedì da Busto Arsizio La storia incredibile Un 17enne è stato arrestato dopo aver adescato una 15enne con una scusa in strada, nel Torinese. thesocialpost

Coltello in pugno ferisce il suo “rivale”: fermato un 17enne - coltello in pugno ferisce il suo “rivale”: fermato un 17enne - Ci sarebbero motivi di gelosia all’origine del ferimento di un 18enne, soccorso e condotto in ospedale dopo essere stato raggiunto da un fendente inferto da un 17enne, fermato a ... giovane dei due ha ... corrieresalentino

Lite tra rivali in amore e spunta un coltello, 17enne arrestato per aver ferito un 18enne - Lite tra rivali in amore e spunta un coltello, 17enne arrestato per aver ferito un 18enne - Un 18enne ferito lievemente con un coltello e un 17enne arrestato per tentato omicidio. È il bilancio di quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ... msn

CARABINIERI – TRENTO * PERGINE VALSUGANA: «RAPINA E MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE, ARRESTATO 17ENNE PROVENIENTE DAL MAROCCO» - CARABINIERI – TRENTO * PERGINE VALSUGANA: «RAPINA E MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE, ARRESTATO 17enne PROVENIENTE DAL MAROCCO» - Alla reazione della vittima che aveva cercato di riprendersi il telefonino, il giovane le spruzzò in viso uno spray urticante, per poi darsi alla fuga con i suoi correi (un 17enne e un 19enne ... agenziagiornalisticaopinione