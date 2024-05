Lite Fedez-Iovino - accordo tra i due | il personal trainer non querelerà il rapper per lesioni e percosse

(Di martedì 21 maggio 2024): ilnonile Cristianohanno raggiunto untransattivo, in base al quale ilrinuncerà a eventuali azioni penali contro il. Questo è stato confermato da fonti legali, in seguito a un’anticipazione apparsa su Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, riguardo alla presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, a Milano. Secondo le indagini, dopo il pestaggio ai danni delromano da parte di un gruppo di 8-9 uomini, a cui avrebbe partecipato anche, il ...

