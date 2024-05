L’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania ospita un dibattito su Europa e Costituzione: il ruolo dei Cattolici in Politica - L’Istituto Euromediterraneo di Tempio pausania ospita un dibattito su Europa e Costituzione: il ruolo dei Cattolici in Politica - Tempio pausania, 21 maggio 2024. Martedì 28 maggio 2024 alle ore 18.30 l’Istituto Euromediterraneo di Tempio pausania promuove l’evento dal titolo “Europa e Costituzione: il ruolo dei Cattolici in ... adnkronos

Tempio: il Museo Organica apre la nuova stagione - Tempio: il Museo Organica apre la nuova stagione - Tempio. Si inaugura domenica 26 maggio la nuova stagione del museo di arte ambientale “Organica” immerso nella natura incontaminata del Parco ... olbia

Hack the School e Biotech lab, 350 studenti della Sardegna fra i futuri scienziati - Hack the School e Biotech lab, 350 studenti della Sardegna fra i futuri scienziati - il Liceo Scientifico e Classico GM Dettori di Tempio pausania e I.T. Attilio Deffenu di Olbia ... La cerimonia finale di Hack the School si è tenuta il 14 maggio al Teatro Verdi di Sassari. Durante ... sassarinotizie