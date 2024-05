L' iniziativa intende ridurre il peso sulle Questure e velocizzare le procedure di rilascio del passaporto Ancora troppe lunghe

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 21 maggio 2024) La questione passaporti sembra stia per essere risolta grazie a un cambiamento nelle. La novità annunciata dal Viminale è che il documento si potrà richiedere o rinnovare negli uffici postali di tutta Italia. Proprio così: se, infatti, dallo scorso marzo è possibile chiedere ilpresso le Poste dei Comuni con meno di 15mila abitanti, da luglio si potrà fare in tutti. Un’ottima notizia che si spera metta fine alle odissee patite da migliaia di cittadini per ottenere il documento. ...