L’inaccettabile equiparazione tra Israele e Hamas è responsabilità di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 21 maggio 2024) La decisione del procuratore capo della Corte penale internazionale di chiedere l’arresto dei vertici di, per i massacri del 7 ottobre, e del governo israeliano, per la guerra di Gaza, ha un valore politico e simbolico difficile da sottovalutare, che viene prima di ogni considerazione giuridica, etica o storica. Matra, che ha suscitato le indignate proteste degli Stati Uniti, è forse più la causa, che non la conseguenza, della decisione. Ed è in larghissima misuradi Benjamine delle scelte compiute da lui e dal suo governo dopo il 7 ottobre, ma anche prima, per ragioni di cui anche qui ho già parlato tante volte. Ragioni che si possono riassumere nella spregiudicata manovra con cui di fatto, ...