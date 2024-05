L’inaccettabile equiparazione tra Israele e Hamas è responsabilità di Netanyahu

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 21 maggio 2024) La decisione del procuratore capo della Corte penale internazionale di chiedere l’arresto dei vertici di, per i massacri del 7 ottobre, e del governo israeliano, per la guerra di Gaza, ha un valore politico e simbolico difficile da sottovalutare, che viene prima di ogni considerazione giuridica, etica o storica. Matra, che ha suscitato le indignate proteste degli Stati Uniti, è forse più la causa, che non la conseguenza, della decisione. Ed è in larghissima misuradi Benjamine delle scelte compiute da lui e dal suo governo dopo il 7 ottobre, ma anche prima, per ragioni di cui anche qui ho già parlato tante volte. Ragioni che si possono riassumere nella spregiudicata manovra con cui di fatto, con il pieno sostegno dell’amministrazione Trump, il primo ministro israeliano non ha esitato a scommettere sul rafforzamento diper delegittimare l’Anp e rimuovere dal quadro ogni possibilità di uno stato palestinese, dando man forte nel frattempo all’espansione e alle violenze del movimento dei coloni.