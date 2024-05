L’impegno della Tunisia nel contrasto all’immigrazione clandestina è ancorato a principi umanitari - gli agenti della Guardia Nazionale sacrificano le proprie vite per salvare quelle altrui

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 21 maggio 2024) La crisi migratoria rappresenta una sfida imponente per la, a livello sociale,o e di sicurezza. Il portavocetunisina, Houssem Jebabli, ha dichiarato che i servizi di sicurezza hanno impedito a 21.400 persone di entrare illegalmente innei primi quattro mesi del 2024. Gli enormi flussi migratori hanno causato tensioni ad Al Amra, nel governatorato di Sfax, il portavoce ha confermato che è stato necessario intervenire per sedare gli scontri tra migranti e la comunità ospitante, sottolineando che le agenzie di sicurezza hanno gestito la situazione in conformità con la legge. Operazioni in corso per fermare l’illegalità Jebabli ha dichiarato che le unità di sicurezza sono presenti sul posto per risolvere i problemi e arrestare chiunque sia coinvolto in atti criminali come prostituzione, vendita di alcol, droghe e prodotti del monopolio dello Stato.