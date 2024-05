L’IA minaccia il lavoro pubblico | 218mila lavoratori a rischio sostituzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – L’intelligenza artificiale mette sempre più aildei dipendenti pubblici.non specializzati sono considerati “vulnerabili” e potrebbero essere rimpiazzati nelle loro mansioni considerate ripetitive e prevedibili. È quanto emerge dalla ricerca di Fpa, “L’impatto dell’intelligenza artificiale sulimpiego”, presentata in apertura del Forum sulla pubblica amministrazione 2024. Il 57% dei più di 3 milioni distatali italiani è altamente “esposto” all’impatto delnella propria vita. Nello specifico, ci sarà una forte interazione tra le mansioni svolte e quelle che gli algoritmi sono in grado di svolgere. Si tratta di ben 1,8 milioni di persone, in particolare dirigenti, ruoli direttivi, tecnici, ...