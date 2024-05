L’IA mette a rischio 200 000 posti di lavoro in Italia | i risultati dello studio sulla pubblica amministrazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Tantissimidia causa dell’intelligenza artificiale, destinata a entrare in maniera sempre più invadente nelle nostre vite. Questo il risultato della ricerca del Forum PA, focalizzatana: circa 200.000 lavoratori potrebbero essere sostituiti dalla nuova tecnologia, in particolare nelle amministrazioni centrali come ministeri, agenzie fiscali e enti pubblici non economici. Quasi metà dei lavoratori in queste aree (circa 92.000) svolgono mansioni ripetitive chepotrebbe automatizzare, portando quindi alla perdita di occupazione. Il ministro della, Paolo Zangrillo, ha esortato a non temere i cambiamenti che...