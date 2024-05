Leva obbligatoria - Lega deposita proposta di legge Salvini | Avrà effetti positivi

Roma, 21 mag – Presentato oggi alla Camera dei Deputati il testo del nuovo progetto di legge per la reintroduzione della Leva militare universale, a firma del leghista Eugenio Zoffili. I punti chiave della proposta sulla Leva militare “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e de Lega al Governo per la sua disciplina”, questo il titolo della proposta di legge depositata dalla Lega . ilprimatonazionale

Il disegno di legge della Lega per la reintroduzione della Leva obbligatoria in Italia è stato depositato alla Camera. Il titolo è “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e deLega al Governo per la sua disciplina”. La norma era stata annunciata più volte da Matteo Salvini, l’ultima lo scorso 12 maggio al raduno degli Alpini a Vicenza.

quifinanza