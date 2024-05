Leva obbligatoria - la proposta del deputato della Lega Eugenio Zoffili alla Camera | 6 mesi per i giovani tra 18 e i 26 anni

(Adnkronos) – La Lega ha deposita to la sua proposta di legge su una nuova Leva militare obbligatoria in Italia. " deposita ta alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia", […] L'articolo Leva obbligatoria , Lega deposita proposta di legge. webmagazine24

Roma, 21 maggio 2024 - alla Camera è stata depositata la proposta di legge della Lega per reintrodurre la Leva militare obbligatoria . Lo ha annunciato sui social il vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini . La proposta prevede sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni , su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia, fa sapere Salvini , che difende la sua iniziativa dalle prevedibili critiche: "Ne sono convinto. quotidiano

