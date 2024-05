L’estate moltiplica i treni in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Con latalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, inarrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche. Il Frecciarossa notturno collegherà laalla costa tirrenica fino a Reggio Calabria. Potenziata anche l’offerta per il Cilento, con 2 collegamenti addizionali venerdì, sabato e domenica che estendono la loro corsa fino a Sapr.i Tra le mete di mare c’è Orbetello-Monte Argentario dove per il periodo estivo tornano in servizio le Frecce. Inoltre, tante destinazioni raggiungibili con FrecciaLink, come, ad esempio, Sorrento, il Gargano, Piombino, Cecina e, novità rispetto agli scorsi anni, Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, S. Maria e S. Marco di Castellabate nel Cilento. Per chi, invece, preferisce la montagna saranno disponibili 10 Frecciarossa al giorno con arrivo a Trento e Bolzano. Le più belle località ...