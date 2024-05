L' Eredità - Francesca sotto assedio | Chi la ha raccomandata - l' ultima bomba

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) L'e le polemiche. Un copione che, invariabilmente si ripete. Siamo al game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e dei loro legami, che come ogni sera, anche oggi - martedì 21 maggio - è andato in onda su Rai 1 a ridosso del Tg1. Un programma che puntualmente sbanca in termini di share e di ascolti. Ma chi segue L'sa bene quante polemiche, ogni santo giorno, montino sui social, e in particolare su X, tra i fan che commentano in presa diretta quanto si vede in studio. E nella puntata in questione le polemiche sono deflagrate. Abbiamo ancora a che fare con, arci-campionessa, una delle presenze più longeva della stagione. Si tratta della cosiddetta sosia di Annalisa, tra le mattatrici dell'ultimo Sanremo (e la somiglianza è molto percepibile). Il punto è che ormai da molte puntate, su X, ...