Lega Pro - playoff | rinviata una delle gare dei quarti di finale

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNulla da fare per Vicenza e Padova che avrebbero dovuto affrontarsi questa sera (ore 20:30) nel match di andata deidideidiPro. Ad annunciare la decisione è stato il Prefetto di Vicenza a causa di motivi di sicurezzati alle avverse condizioni meteo in tutta la zona e anche la vicinanza dello stadio con il fiume Bacchiglione, cresciuto molto nelle ultime ore, ha indotto le autorità competenti ad usare la massima prudenza optando per il rinvio della gara. Il match si dovrebbe disputare domani sera, sempre alle 20:30, ma il condizionale è d’obbligo perché non c’è ancora l’ufficialità. Il ritorno, invece, è previsto per sabato 25 maggio a Padova. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Questo pomeriggio alle 18, alla T Quotidiano Arena, Trento ospita Milano nella sfida valida per gara 4 dei playoff e quarti di finale di Lega Basket A. Dopo aver perso la prima, l’Olimpia si è svegliata tutta in una volta e ora ha il primo match point a favore per il passaggio del turno. Nella prima gara in Trentino infatti i lombardi si sono imposti per 68-83 e sperano di ripetersi anche stasera. metropolitanmagazine

Tempo di lettura: 2 minutiAttraverso una nota, la Lega Pro ha ufficializzato un progetto benefico che prenderà il via a partire dai quarti di finale dei playoff , in programma da questa sera. L’obiettivo è quello di raccogliere dei fondi da destinare all’Ospedale Pedriatico Meyer derivanti dalla vendita all’asta del pallone del primo gol nelle partite dei quarti di finale, delle semifinali e della finale che verrà autografato dai marcatori del match. anteprima24

Questa sera alle 20.45, alla Virtus Segafredo Arena, la Virtus Bologna ospita Tortona nella sfida valida per gara 5 dei playoff e quarti di finale del campionato di Lega Basket A. Tutto sembrava essersi messo in discesa per la Virtus dopo i due successi in casa, invece poi Tortona ha ribaltato la situazione una volta che si é andati a giocare nel suo palazzetto. metropolitanmagazine

maltempo, rinviata Vicenza-Padova dei playoff di C - maltempo, rinviata Vicenza-Padova dei playoff di C - Non si giochera' questa sera il derby veneto tra L.R. Vicenza e Padova, valido per i playoff del campionato di serie C di calcio, in programma allo ... sportmediaset.mediaset

NBA - I Lakers guardano già alla preseason a Las Vegas e Palm Springs - NBA - I Lakers guardano già alla preseason a Las Vegas e Palm Springs - I playoff non sono ancora finiti ... il luogo in cui si svolgerà la partita WNBA tra le Aces e le Fever il 2 luglio a causa dell'eccitazione legata all'arrivo di Caitlin Clark. pianetabasket

Playoff NBA 2023-24: preview e pronostici delle finali di Conference a Est e Ovest. Boston-Indiana e Minnesota-Dallas - playoff NBA 2023-24: preview e pronostici delle finali di Conference a Est e Ovest. Boston-Indiana e Minnesota-Dallas - BASKET, NBA - Lo spettacolo dei playoff prosegue con le finali di Conference. Ad Est prosegue la marcia dei Boston Celtics, iper favoriti contro gli Indiana Pac ... eurosport