Le scuole irraggiungibili, oltre il 50% non è raggiunta da nessun mezzo pubblico: "Così inizia la dispersione scolastica" - Nel rapporto annuale 2024, l'Istat certifica le difficoltà per gli studenti di raggiungere gli istituti: "La regione peggiore è la Campania, la migliore è la ... repubblica

Genitori, attenti alle parole che usate: possono condizionare i vostri figli. La neuropsichiatra Fazzi: "Le etichette sono dannose" - Anche i complimenti eccessivi come "sei bravo" o "sei il migliore" possono essere controproducenti, perché trasmettono un'immagine di perfezione irraggiungibile che non lascia spazio all'errore e alla ... orizzontescuola

Ordinanza del sindaco per il maltempo: scuole chiuse a Bellinzago Lombardo - Vista l'emergenza maltempo in atto e l'esondazione del fiume Trobbia che ha causato forti allagamenti in diverse aree del territorio comunale rendendo irraggiungibili ... giovedì' ... primalamartesana