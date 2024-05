Le scarpe di Alessandro Cattelan - brand visibile in Rai | perché è censurato solo quello degli ospiti

Alessandro Cattelan torna su Rai 2 e in prima serata con tre appuntamenti di “Da vicino nessuno è normale”, il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno alle ore 21.20. In occasione della prima puntata, saranno presenti The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. È saltata per “motivi di salute” la discussa partecipazione di Fedez.

ilfattoquotidiano

Da Alcuni giorni si vocifera di una possibile crisi tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. In queste ore, però, le notizie stanno diventando sempre più consistenti, al punto da ipotizzare che il cavaliere abbia addirittura tradito la sua compagna. Ecco cosa è emerso. Pesante segnalazione su Alessandro Vicinanza: ha tradito Roberta Di Padua? Ieri, Roberta Di Padua si è resa protagonista di alcuni interventi sui social in cui ha lasciato trapelare un certo malumore e disappunto per alcune situazioni vissute.

tutto.tv