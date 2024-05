Le previsioni meteo per la giornata del 22 maggio 2024

Alla Cittadella dello Sport di Celadina, il terzo appuntamento del Torneo di Tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo è stato dedicato alle partite dei bambini e alla competizione a squadre. In mattinata si è svolto un torneo under 12: 40 giovanissimi tennisti si sono cimentati con la racchetta trascorrendo una mattinata in compagnia.

