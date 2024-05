Le previsioni meteo della capitale per il 21 maggio 2024

Questa settimana le Previsioni meteo hanno per protagonista la grandine . L' ondata di maltempo sta attraversando tutta l' Italia , ma in alcune zone si sono verificati dei veri e propri nubifragi che continueranno per qualche giorno. Previsioni meteo grandine , quando arriva e dove L' Italia sta affronta ilgiornaleditalia

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, martedì 21 maggio 2024. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3712m.

anteprima24